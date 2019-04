Romania : tornado impressionante su Drajna – VIDEO

Un tornado di grosse dimensioni si è formato sulla pianura sud-orientale della Romania, precisamente nella contea di Calarasi, nella regione di Muntenia.

Il video che vi mostriamo mostra l’impressionante fenomeno vorticoso formatosi esattamente nei pressi della piccola cittadina di Drajna, fortunatamente in aperta campagna. Il tornado ha sollevato ingenti quantità di terreno che hanno conferito al vortice forme e colori davvero suggestivi e parallelamente da brividi, immortalati da distanza ravvicinata da alcune persone.

Stando ad ultimissime notizie emesse dai media rumeni, pare che il tornado abbia provocato 7 feriti e danni nelle campagne di Drajna. Scaraventati via alcuni mezzi agricoli e alcune strutture rurali. Ribaltato e devastato anche un autobus, come evidente dalle immagini pubblicate nella gallery fotografica di seguito. Non risultano vittime al momento.

Altro video incredibile che mostra il tornado nella sua interezza :

Articolo di Raffaele Laricchia

