Scossa di terremoto in Abruzzo, epicentro nell’aquilano

Una scossa di terremoto di entità modesta si è verificata oggi alle ore 15.42 in Abruzzo.

Secondo le rilevazioni dell’INGV, il terremoto è stato di magnitudo 3.1 sulla scala Richter, con epicentro localizzato a 3km da Collelongo, in provincia dell’Aquila. La scossa, avvenuta a circa 15 km di profondità, è stata avvertita distintamente in un raggio di 25-30 km dall’epicentro. Segnalazioni giunte soprattutto da Avezzano, dove in molti hanno avvertito il tremore durato qualche secondo. Scossa avvertita anche nel vicino Lazio, in parte della provincia frusinate. Molte le segnalazioni arrivate da Frosinone, Sora, Fiuggi e Ferentino.

Ecco mappa e comuni più vicini all’epicentro.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Collelongo AQ 3 1233 1233 Villavallelonga AQ 7 919 2152 Civita d’Antino AQ 7 979 3131 Trasacco AQ 7 6246 9377 San Vincenzo Valle Roveto AQ 7 2347 11724 Morino AQ 9 1448 13172 Ortucchio AQ 10 1860 15032 Balsorano AQ 10 3569 18601 Luco dei Marsi AQ 10 6079 24680 Civitella Roveto AQ 11 3268 27948 Lecce nei Marsi AQ 12 1702 29650 Canistro AQ 13 995 30645 Gioia dei Marsi AQ 13 1989 32634 San Benedetto dei Marsi AQ 14 3909 36543 Capistrello AQ 16 5252 41795 Pescina AQ 17 4133 45928 Bisegna AQ 17 223 46151 Pescosolido FR 18 1555 47706 Ortona dei Marsi AQ 18 542 48248 Avezzano AQ 18 42515 90763 Filettino FR 19 565 91328 Cerchio AQ 19 1635 92963 Collarmele AQ 19 894 93857

Articolo di Francesco Ladisa

