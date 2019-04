WhatsApp: novità TRILLO per chi ignora i messaggi

Una novità nostalgica potrebbe presto approdare su WhatsApp. Le menti dell’applicazione di messaggistica istantanea più famosa hanno pensato infatti di implementare il “trillo”, una funzionalità che in molti ricorderanno perché già presente nel programma di MSN, ossia Windows Live Messenger.

Con il trillo di MSN l’utente aveva la possibilità di inviare un suono simile a uno “scampanellio” in maniera ripetuta ai propri contatti, per sollecitare una reazione e una risposta.

Su whatsapp il trillo potrebbe permettere di far vibrare o suonare lo smartphone, anche se la chat risulterà silenziosa. Non ci sono ancora informazioni dettagliate, ma il trillo potrà essere utilizzato solo se entrambi gli utenti sono online. Un modo questo per renderlo meno invasivo.

Al momento la versione del trillo è solo in una fase primordiale e disponibile solo per alcuni tester. Nel corso dei prossimi mesi però potremmo davvero vederla inserita nelle versioni di WhatsApp pubbliche con la possibilità dunque di inviare delle notifiche per la lettura di un messaggio al proprio amico o parente che ha ignorato la notifica volutamente o meno.

Articolo di Francesco Ladisa

