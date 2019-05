Meteo : oggi 1° Maggio con variabilità al centro-sud, occhio agli acquazzoni

Festa dei Lavoratori piuttosto variabile quest’oggi sull’Italia, in particolar modo al centro-sud dove troviamo molti addensamenti e ritroveremo, nelle prossime ore, parecchi acquazzoni sparsi. Splende il Sole al nord grazie a condizioni più stabili dell’atmosfera.

Ma cosa succederà nel corso della giornata di oggi, 1 Maggio 2019? Vediamo i dettagli :

NORD – Cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Qualche isolato acquazzone, rapido e debole, potrà svilupparsi sull’Appennino emiliano e sulle prealpi venete. Temperature massime tra i 20 e i 22°C.

CENTRO – Molte nubi tra mattina e pomeriggio, ma fenomeni più presenti nel corso delle ore pomeridiane quando potranno svilupparsi acquazzoni e temporali sulle zone interne e montuose. L’instabilità coinvolgerà principalmente i settori interni di Abruzzo, Molise, Toscana, Lazio e Umbria. Temperature massime tra i 17 e 20°C.

SUD – Stabile al mattino, maggior instabilità nel pomeriggio principalmente sulle zone interne della Campania, della Basilicata e della Puglia. Localmente i fenomeni potranno spingersi anche su coste e pianure del Salento ionico, tarantino, napoletano e salernitano. Isolati acquazzoni pomeridiani non mancheranno anche su Sicilia orientale, Appennino calabrese e zone interne della Sardegna. Come potete notare su gran parte delle coste e delle pianure il tempo sarà stabile o variabile.

Articolo di Raffaele Laricchia

