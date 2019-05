Enorme frana a La Paz: distrutte almeno 20 abitazioni [VIDEO]

Immagini impressionanti arrivano da La Paz, città sede del governo della Bolivia, dove una gigantesca frana ha causato la distruzione di almeno 20 abitazioni.

Per fortuna il movimento franoso non ha causato vittime o feriti in quanto dei cedimenti avvenuti nelle ore precedenti avevano permesso di evacuare la zona. I danni però sono ingenti.

La Paz si trova a circa 3.500 metri sul livello del mare e negli ultimi anni ha subito una rapida espansione urbanistica, con la costruzione di numerose nuove abitazioni. Molte di esse sono state costruite su terreni instabili e con materiale di scarsa qualità, senza fondamenta abbastanza solide.

In questo caso, le forti piogge cadute nei giorni scorsi hanno aggravato le condizioni dei terreni e provocato questa enorme frana.

Articolo di Francesco Ladisa

