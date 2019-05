Meteo : stabile sull’Italia, ma da stasera arrivano nuovi temporali al nord

Aria fresca e secca sta sovrastando la nostra Penisola dove regala cieli in gran parte sereni come appare in maniera evidente dalle immagini satellitari. Qualche nube in più la ritroviamo in Liguria e sul lato tirrenico, ma si tratta di nubi basse che si dissolveranno col passare delle ore.

La giornata di oggi 2 maggio 2019 vederà tempo generalmente stabile su buona parte d’Italia ed in particolare ci riferiamo al centro-sud dove sarà il Sole a prevalere pressocchè ovunque. Non mancheranno degli isolati acquazzoni pomeridiani, ma questi saranno relegati esclusivamente alle aree montuose dell’Appennino.

Discorso diverso per il nord : la mattina trascorrerà senza particolari patemi, ma nel pomeriggio si affaccerà una massa d’aria più fresca e instabile che darà vita ad un fronte carico di acquazzoni e temporali. L’instabilità coinvolgerà principalmente settori a nord del Po come Valle d’Aosta, medio-alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige, alto Veneto e parte del Friuli. Possibili locali forti grandinate e colpi di vento.

Qualche acquazzone, più debole e più isolato, potrà interessare anche Liguria e la pianura Padana meridionale.

Articolo di Raffaele Laricchia

