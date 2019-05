Frana a La Paz divora decine di abitazioni: le impressionanti immagini aeree

Come vi abbiamo illustrato ieri in questo articolo, la città boliviana di La Paz è stata colpita da una grossa frana che ha devastato una vasta zona abitata distruggendo decine di abitazioni.

Per fortuna il movimento franoso non ha causato vittime o feriti in quanto dei cedimenti avvenuti nelle ore precedenti avevano permesso di evacuare la zona. I danni però sono ingenti, come si può osservare da queste impressionanti immagini girate dall’alto sull’area colpita dalla frana.

se non visualizzi il video clicca qui

Articolo di Francesco Ladisa

