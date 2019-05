Meteo : nuova perturbazione in arrivo, domani torna la pioggia al nord

Dopo una breve tregua dalla perturbazione artica che ha riportato l’inverno sull’Italia, il tempo è pronto nuovamente a guastarsi su diverse nostre regioni sebbene questa volta le responsabili saranno le correnti atlantiche decisamente più miti. L’aria fredda dunque sarà pian piano sostituita da aria più tiepida e instabile proveniente da ovest che riporterà le temperature sui valori tipici del periodo.

Le nubi sono già in aumento su gran parte del nord-ovest, ma sarà domani che la perturbazione si porterà sull’Italia apportando nuove piogge e anche locali forti temporali. Le dirette interessate saranno le regioni settentrionali, dal Piemonte al Friuli passando per Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto ed Emilia. Le piogge saranno piuttosto diffuse e solo molto localmente potranno svilupparsi temporali intensi.

Qualche piovasco interesserà anche la Toscana, mentre per il resto del centro-sud la giornata trascorrerà senza particolari preoccupazioni. Nel video di seguito tutti i dettagli per domani :

Articolo di Raffaele Laricchia

