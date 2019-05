Meteo : vasta perturbazione in arrivo, torna la pioggia oggi

Tempo nuovamente in peggioramento sulla nostra penisola e questa volta principalmente sulle regioni del nord, dopo appena 24 ore di pausa dopo l’ondata di freddo eccezionale occorsa nel week-end. Dalle immagini satellitari è evidente l’avanzata delle nubi da ovest, per effetto di una perturbazione atlantica instabile ma decisamente più mite rispetto alla scorsa ondata di maltempo!

Le nubi sono in netto aumento su gran parte del nord-ovest, dove troviamo anche qualche isolata pioggia. Tuttavia la perturbazione andrà gradualmente intensificandosi su tutto il nord in giornata, dove porterà piogge diffuse e locali forti temporali. Le dirette interessate saranno le regioni settentrionali, dal Piemonte al Friuli passando per Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto ed Emilia. Le piogge saranno piuttosto diffuse e solo molto localmente potranno svilupparsi temporali intensi.

Qualche piovasco interesserà anche la Toscana, mentre per il resto del centro-sud la giornata trascorrerà senza particolari preoccupazioni. Nel video di seguito tutti i dettagli per domani :

Articolo di Raffaele Laricchia

