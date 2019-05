Spettacolo nei cieli di Bari: ecco le frecce tricolori in occasione della Festa di San Nicola

Si è svolta oggi a Bari, in occasione della Festa di San Nicola, patrono della città pugliese, l’esibizione delle frecce tricolori. Uno spettacolo che si ripete, da tradizione, ogni 2 anni, sempre nella giornata dell’8 Maggio.

In decine di migliaia hanno gremito strade e lungomare di Bari, soprattutto nel Centro cittadino, per ammirare leo show acrobatico e colorato delle Frecce tricolori dell’Aeronautica militare.

“Ancora una volta – ha dichiarato il sindaco Decaro – la presenza delle Frecce Tricolori impreziosisce uno dei momenti più belli e importanti per la nostra comunità. Ringrazio i componenti perché la loro grande maestria tiene adulti e bambini tutti con il naso all’insù.

A dirigere le manovre delle Frecce quest’anno il comandante di origini pugliesi, il maggiore Gaetano Farina. Ad aprire le esibizioni in volo, alle 15.40 ci hanno pensato i velivoli di addestramento in dotazione all’Aero Club di Bari. Tutti con il naso all’insù per ammirare poi le evoluzioni degli aerei storici della formazione “Legend”, velivoli di collezione privata che, dal dopoguerra fino agli anni Ottanta, erano in dotazione alle scuole di volo dell’Aeronautica Militare. Quest’anno in via eccezionale l’air show è proseguito con i velivoli della linea addestrativa delle scuole di volo dell’Aeronautica Militare.

Foto a cura di Francesco Ladisa

Articolo di Francesco Ladisa

