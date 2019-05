Impressionante tempesta di sabbia in Australia [VIDEO]

Una violenta tempesta di sabbia, Martedì 7 Maggio, ha attraversato la città di Mildura, nello stato di Victoria, in Australia. Il centro abitato è stato avvolto dalla nube nel corso del pomeriggio: il carico di sabbia e polvere hanno fatto piombare la città nel buio per almeno 20 minuti, come riportato dai media locali.

La tempesta è stata caratterizzata da venti molto forti, che hanno raggiunto gli 87 km/h. Non sono mancati i disagi, ma non sono stati segnalati feriti.

Ecco l’impressionante filmato che riprende l’arrivo della tempesta di sabbia in timelapse.

Francesco Ladisa

