Giappone : intensa scossa di terremoto sull’isola di Kyūshū, trema Miyazaki

Una scossa di terremoto di forte entità ha colpito il Giappone meridionale oggi 10 maggio 2019, esattamente alle 01.48 italiane (corrispondenti alle 08.48 all’epicentro).

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.1 sulla scala richter con ipocentro individuato a circa 22 km di profondità. Epicentro del sisma localizzato precisamente nell’oceano Pacifico pochi chilometri a largo dell’isola di Kyushu, la più grande isola meridionale del Giappone.

Il sisma è avvenuto a circa 35 km dalla costa giapponese, in corrispondenza della città di Miyazaki, capoluogo dell’omonima prefettura e popolata da oltre 300.000 persone. Terremoto nettamente avvertito in tutto il Giappone meridionale ma soprattutto sul litorale orientale e nella città di Miyazaki, dove la terra ha tremato per oltre 60 secondi. Paura tra la popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a cose o persone.

Ecco un filmato del sisma, ripreso da alcune telecamere di sorveglianza :

se non vedi il video clicca qui >>>

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK