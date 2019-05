Festa della Mamma: aforismi, citazioni, frasi di auguri

Domenica 12 Maggio si celebra in Italia (come in tanti altri paesi del mondo) la Festa della Mamma. Una giornata dedicata alla mamma, in cui si pone l’attenzione su tematiche sociali preziose che ruotano attorno alla maternità e al ruolo di madre.

In occasione della Festa della Mamma proponiamo una serie di frasi dedicate alla mamma e al ruolo materno. Potrete usarle per biglietti di auguri o inviarle semplicemente via Whatsapp, Facebook e simili. Naturalmente senza dimenticare di fare gli auguri di persona perché quelli sono sempre i più belli!

FRASI AUGURI FESTA DELLA MAMMA

Pensieri, citazioni, aforismi

“Più passano gli anni e più mi rendo conto del valore immenso di averti avuta come mamma”

“Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose: Dove c’è la mamma”

“Ho visto tante super eroine al cinema, ma la mia preferita in assoluto sei tu, mamma. Auguri!”

“Non una, né due, né cento feste per la mamma potrebbero ringraziarti abbastanza”.

“Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura.”

(William Shakespeare)

“Il cuore di una madre è un profondo abisso in fondo al quale troverai sempre il perdono”

(Honoré de Balzac)

La madre perdona sempre. È stata messa al mondo anche per questo.”

(Alexandre Dumas)

“Una buona madre vale centro maestri.”

(Victor Hugo)

“Madre è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra.”

(William Makepeace Thackeray)

“Mi strinsi al fianco della mamma, ed ancora sentii addosso i suoi bei capelli. ‘Come l’ala di un angelo’, pensavo. E fui davvero felice”

(Papa Giovanni XXII)

“Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che tu lo vivessi”

(Anna Jarvis)

“Le mamme sono fiori che germogliano e danno frutti che maturano in qualsiasi stagione della vita.”

(Jean-Paul Malfatti)

“Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre.”

(Jill Churchill)

“Per ognuno di noi esiste un punto di riferimento. Vero, puro. Il mio è 50 anni di vita assieme. 50 anni d’amore. Di costruzione, sostegno, fiducia, rispetto. Giorno dopo giorno, passo dopo passo. A te, mamma, come figlio, la mia gratitudine e amore.”

(Fabrizio Caramagna)

“Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.”

(Honoré de Balzac)

“Una madre che sta allevando suo figlio nel modo giusto, fa per il suo paese infinitamente di più di quanto fanno tutti i governanti.”

(Werner Braun)

“Ho respirato il tuo respiro, ho cibato il tuo appetito, i nostri cuori hanno battuto all’unisono. Non esiste legame più forte di quello tra madre e figlio. Tanti auguri mamma.”

“Sei la mamma che chiunque desidererebbe ma che per fortuna il destino ha donato a me! Sei unica mamma, ti voglio bene. Tanti auguri di cuore.”

“Alla persona che mi ha insegnato tanto, alla donna che mi ha ispirato, sostenuto ed educato, ogni giorno… Nel tuo giorno speciale, cara mamma, tanti auguri!”

Articolo di Francesco Ladisa

