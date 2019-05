Immagini di auguri per la Festa della Mamma 2019: da scaricare e condividere gratis

La Festa della Mamma si festeggia quest’anno Domenica 12 Maggio. Una giornata dedicata alla mamma e naturalmente al legame madre-figlio, in cui si pone l’attenzione su argomenti e tematiche sociali preziose che ruotano attorno alla maternità e al ruolo di mamma.

La festa della mamma non si celebra nello stesso giorno in tutto il mondo. In gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; a San Marino si festeggia il 15 marzo; nei paesi balcanici l’8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera.

In occasione di questa ricorrenza, fra le più festeggiate e importanti fra le feste laiche, vi proponiamo una serie di immagini carine e divertenti per fare gli auguri alle mamme, attraverso le consuete applicazioni come Whatsapp, Facebook. Naturalmente gli auguri fatti di persona devono avere sempre la priorità!

Immagini auguri per la Festa della Mamma

Articolo di Francesco Ladisa

