Piemonte: intensa grandinata su Novara, tutto bianco in pochi minuti [FOTO]

Come descritto in questo articolo di poco fa, stiamo assistendo oggi pomeriggio ai primi temporali legati all’ingresso della perturbazione atlantica che porterà forte maltempo sull’Italia fra le prossime ore e la giornata di domani. (Leggi anche l’allerta della Protezione Civile)

La formazione di una “linea temporalesca” (squall line) particolarmente intensa ha interessato il Piemonte centro-settentrionale, estendendosi negli ultimi minuti anche ai settori più orientali.

Una intensa grandinata ha colpito Novara attorno alle 16, accompagnata da tuoni e fulmini e forti rovesci di pioggia, proprio come da previsioni. La grandine, fortunatamente di dimensioni non eccessive, è caduta abbondante per diversi minuti creando un manto spesso qualche centimetro al suolo e nei prati.

Non sono mancati i disagi al traffico e si teme anche per possibili danni ai terreni agricoli del novarese. La grandinata ha colpito non solo la città di Novara ma anche altre zone della provincia, da Marano Ticino a Galliate, passando per alcuni comuni della Bassa, come Casalino e altre località. Si segnalano già diversi interventi dei vigili del fuoco.

Nelle prossime ore i forti temporali tenderanno a spostarsi sulla Lombardia, ma non si escludono ancora fenomeni sparsi anche sul Piemonte, specie settore nord ed est della regione.

Articolo di Francesco Ladisa

