Domenica di forte maltempo al centro-sud, ecco l’avviso dell’Aeronautica Militare

La perturbazione che ieri ha colpito il Nord Italia si è estesa rapidamente al centro-sud nelle scorse ore. Oggi avremo una giornata di maltempo diffuso, con i fenomeni più intensi che si concentreranno sull’Italia centro-meridionale.

Di seguito il bollettino di allerta meteo dell’Aeronautica Militare:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI

DALLE PRIME ORE DI DOMENICA 12 MAGGIO 2019 SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO CON ASSOCIATI FORTI COLPI DI VENTO:

– PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU CAMPANIA, BASILICATA TIRRENICA E CALABRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE TIRRENICO;

– PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA TOSCANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI SETTENTRIONALE ED ORIENTALE, E SULL’UMBRIA;

– PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SULLE MARCHE.

DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMENICA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SI PREVEDONO:

– VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SU PIEMONTE ORIENTALE, LOMBARDIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE ALPINE ED AL SETTORE OCCIDENTALE, TRENTINO-ALTO ADIGE, LIGURIA E SARDEGNA, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO ANCHE AI RILIEVI APPENNINICI DELLA TOSCANA;

– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MAR DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE NEL POMERIGGIO AL CANALE DI SARDEGNA.

Articolo di Francesco Ladisa

