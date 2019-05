Forte scossa di terremoto tra Panama e Costa Rica, si temono danni

Una forte scossa di terremoto è avvenuta oggi 12 maggio 2019, esattamente alle 21.24 italiane (corrispondenti alle 13.24 all’epicentro), sull’America centrale tra Panama e Costa Rica.

Stando ai dati provenienti dai sismografi americani dell’USGS il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.1 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 37 km di profondità. L’epicentro del movimento tellurico è stato localizzato precisamente sul Panama occidentale, tra diversi centri abitati come San Andres, Gomez, Brenon, Santa Cruz, Santa Rosa, Santa Marta, Santo Domingo e Sortovà. A 38 km dall’epicentro sorge la città di David, capitale della Provincia di Chiriquì.

Prev 1 of 7 Next

Il sisma è stato fortemente avvertito all’epicentro e in un raggio di oltre 500 km tra Panama e Costa Rica. Numerosi danni vengono registrati all’epicentro, in particolare la caduta di alcuni vecchi edifici. Al momento non vengono segnalate vittime o feriti. Cercheremo di inserire ulteriori aggiornamenti nei prossimi minuti.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK