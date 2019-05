Maltempo in Puglia : tornado nella zona di Manduria – FOTO e VIDEO

Il maltempo non accenna a placarsi sulla nostra penisola e stando agli ultimi aggiornamenti la situazione non si sbloccherà prima di giovedì al sud e non prima della prossima settimana al nord! La presenza di aria piuttosto fresca sul Mediterraneo continua ad arrecare disturbi vivaci da nord a sud, in particolar modo sulle zone interne dell’Italia centro-meridionale.

Già vi abbiamo parlato quest’oggi dei numerosi disagi in atto al centro-nord per via delle piogge fin troppo abbondanti, mentre in questo articolo vi mostriamo gli effetti di un temporale pomeridiano sviluppatosi nella zona di Manduria (TA), in Puglia. Una potente cella temporalesca ha dato origine ad un vistoso tornado che per alcuni attimi ha anche toccato terra (stando a quanto riferito da alcune testimonianze) : fortunatamente il fenomeno vorticoso è nato in un’area rurale dove non c’erano abitazioni, campi o persone. Dunque non ci sono stati feriti o danni. Il tornado era visibile anche da alcuni chilometri di distanza, come potete osservare dalle immagini :

Tornado su Manduria - foto di Leonardo Pignataro

Ecco il video del tornado :

Articolo di Raffaele Laricchia

