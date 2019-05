Maltempo Marche: fiume Jesi supera la soglia di allarme

Anche le Marche nella morsa del maltempo dalla giornata di ieri, con piogge abbondanti che insistono su gran parte del territorio anche in queste ore.

Criticità vengono registrate nell’anconetano: a Jesi, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha comunicato che il fiume Esino ha superato la soglia di allarme a monte della città. Per il momento viene raccomandata attenzione a chi si trova a passare nei pressi di sottopassi, ponticelli e ponti. In diverse zone della provincia si registrano allagamenti in seguito alle forti piogge.

La situazione è da monitorare attentamente in quanto sono previste precipitazioni abbondanti ancora per tutta la giornata odierna. L’Esino e i vari torrenti della zona potrebbero quindi ulteriormente ingrossarsi arrecando allagamenti importanti e disagi.

Articolo di Francesco Ladisa

