Piogge alluvionali in Romagna : pericolosa frana in Appennino, chiusa la provincia 137

Situazione che inizia a diventare critica in Emilia Romagna a causa delle piogge battenti che vanno avanti da oltre 36 ore, quasi senza un attimo di sosta. Oltre i fiumi in piena e vari disagi (vedi qui la situazione a Cesena).

In Romagna la situazione è molto delicata soprattutto sulle zone interne e in Appennino, dove le piogge abbondanti stanno indebolendo sensibilmente i versanti montuosi poco stabili. Una frana abbastanza vasta e pericolosa ha interessato stamattina la strada provincia 137, tra Bagno di Romagna e Verghereto : oltre 5 metri di terra per un fronte di 80 metri hanno invaso la carreggiata.

Fortunatamente al momento della frana non transitavano veicoli. Dopo aver superato la provincia, la frana ha continuato il suo cammino per oltre 400 metri.

Il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, conferma che l’unico collegamento tra Bagno di Romagna e Verghereto è quello attraverso la E45 oppure transitando da Alfero nonostante un percorso non in buone condizioni.

Articolo di Raffaele Laricchia

