23 volte in cima all’Everest: record di scalate per lo sherpa Kami Rita

Sensazionale record stabilito dallo sherpa Kami Rita che ha scalato in questi giorni il monte Everest per la ventitreesima volta. La guida nepalese ha battuto il suo stesso record di ascensioni complete alla montagna più alta del mondo (22).

Il portavoce del governo nepalese Gyanendra Shrestha ha riferito che Rita ha raggiunto la vetta questa mattina con altri alpinisti e che stanno tutti bene. I suoi più stretti compagni di scalata hanno raggiunto gli 8.848 metri 21 volte ciascuno, ma entrambi si sono poi ritirati.

Guida professionale da più di due decenni Rita ha scalato la montagna più alta del mondo nel 1994. “Non ho mai scalato per i record – ha detto lo scalatore – non faccio altro che lavorare. Fino a poco fa non sapevo nemmeno che ci fossero dei record da stabilire”. Oltre all’Everest Kami Rita ha compiuto altre varie imprese: ha scalato 8000 metri per altre 35 volte: l’Everest 23 (una sola volta dal versante Nord), Cho Oyu 8, più Annapurna, Lhotse, K2 e Manaslu.

Articolo di Francesco Ladisa

