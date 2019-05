Freddo e neve anche in Corsica: fiocchi fino in collina [VIDEO]

La discesa di aria fredda dal Nord-Europa sull’area mediterranea sta apportando condizioni meteo di stampo invernale sulla penisola e in particolar modo sulle regioni centro-settentrionali, con il ritorno della neve in Appennino a quote decisamente insolite per il periodo.

Leggi anche: Meteo, irrompe l’aria fredda : crollo termico, piogge e anche neve eccezionale in collina

Leggi anche: Neve nelle Marche: il video dalla provincia di Pesaro-Urbino

L’impulso di aria fredda giunto nella notte sta interessando anche la zona della Corsica, dove il calo termico associato a precipitazioni anche abbondanti stanno portando nelle ultime ore nevicate fino a quote collinari.

Ecco un filmato di stamattina girato ad Olmi Cappella, località sugli 800 metri nel dipartimento dell’Alta Corsica. Come vede fitta nevicata e paesaggio imbiancato.

Se non visualizzi il video clicca qui

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK