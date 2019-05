Meteo : goccia fredda verso il sud Italia, crollo termico, temporali e grandinate a breve

La goccia fredda che stamattina ha attraversato il centro-nord, la Corsica e la Sardegna causando un vistoso calo termico, temporali e soprattutto nevicate sino a quote basse per il periodo (vedi le clamorose nevicate in Emilia Romagna e in Corsica) si sta ora dirigendo rapidamente verso il sud Italia.

Il Meridione, già alle prese con clima tardo autunnale e temporali, vedrà un ulteriore peggioramento del tempo nelle prossime ore e addirittura un ulteriore calo delle temperature. Questa piccola ma incisiva “goccia fredda”, ovvero una massa d’aria che presenta temperature fino a -28°C a 5000 metri di altitudine e valori fino a +1/+2°C a 1450 metri circa, è ora situata nel mar Tirreno e si appresta ad invadere la Sicilia, la Calabria e il resto del sud.

COSA CI ASPETTA?

L’arrivo di questa massa d’aria ancor più fredda, legata ad un minimo di bassa pressione, darà origine a maltempo diffuso nella notte e per buona parte della giornata di giovedì 16 maggio sulle regioni del sud. Ci aspettiamo piogge estese e anche temporali a tratti molto forti su Sicilia e Calabria, mentre i fenomeni saranno più isolati ma ugualmente incisivi su Basilicata, Campania e Puglia. La Sicilia sarà la prima ad essere interessata dal peggioramento tra la notte e domani mattina, dopodichè seguirà un graduale miglioramento. Sul resto del sud il miglioramento avrà inizio dalla sera.

Le temperature caleranno ulteriormente su tutto il sud, tanto che le massime saranno comprese generalmente tra i 14 e i 17°C sulle coste e tra i 10 e 14°C sulle pianure interne e colline. La sensazione del freddo sarà rafforzata dai venti sostenuti di maestrale su Sicilia e Calabria. La neve cadrà in Appennino oltre i 1000/1200 metri tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, mentre sull’Aspromonte e sui rilievi siciliani la neve potrebbe spingersi clamorosamente sin sotto i 1000 metri di altitudine (proprio perchè il nucleo più freddo, proveniente da nord-ovest, interesserà l’estremo sud).

A causa dei forti contrasti termici non mancheranno le grandinate durante i temporali : la possibilità di grandinate estese e dannose è piuttosto alta su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK