Neve di maggio : fiocchi grossi a Bagno di Romagna, 450 metri! [VIDEO]

Ancora sorprese in Emilia Romagna, alle prese con l’ennesima ondata di freddo anomalo di questo insolito maggio. Vi abbiamo mostrato stamattina le nevicate avvenute sulle colline sin sui 500-600 metri di altitudine sull’Appennino emiliano-romagnolo, ma a quanto pare i fiocchi di neve sono riusciti a spingersi a quote ancora più basse!

Nel corso della mattina un forte rovescio di neve ha interessato il comune di Bagno di Romagna (FC), situato sulle colline romagnole ad appena 450 metri di altitudine! I fiocchi grossi che hanno caratterizzato questa clamorosa nevicata di metà maggio hanno creato una patina bianca in pochi minuti su auto, alberi e prati, come fosse una normale giornata invernale. Si tratta di un evento a dir poco eccezionale per la località romagnola, considerando che tra appena 15 giorni avrà inizio l’estate meteorologica!

Eccezionale il video registrato da Silvana Corzani :

L’aria fredda sta invadendo anche il resto del nord, la Corsica e la Sardegna dove si registra un sensibile calo termico e anche nevicate in alta collina! Eloquenti e sensazionali le nevicate in atto in Corsica.

