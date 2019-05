Neve nelle Marche: il video dalla provincia di Pesaro-Urbino

L’affondo di una nuova goccia fredda proveniente dal Nord-Europa sull’Italia sta determinando come previsto un calo delle temperature sulle regioni centro-settentrionali. L’instabilità legata a questa nuova perturbazione sta portando quindi nevicate fuori stagione sui rilievi appenninici.

Come vi abbiamo mostrato qui, abbiamo nevicate fino a quote di alta collina in Emilia Romagna, ma precipitazioni nevose si stanno verificando da questa notte anche nelle Marche, regalando uno scenario insolitamente invernale per questo giorno di metà Maggio.

Una fitta nevicata ha interessato la provincia di Pesaro-Urbino fin sui 700-800 metri di quota. In questo video la situazione stamane a Villagrande di Montecopiolo.

Articolo di Francesco Ladisa

