Romagna : alluvione a Villafranca di Forlì, inondate 600 abitazioni. Spunta anche una carpa

Maggio da dimenticare per l’Emilia Romagna dove freddo e maltempo non accennano a mollare assolutamente la presa. Le piogge intense avvenute negli ultimi giorni, specie a ridosso dell’Appennino, hanno causato le piene dei principali fiumi della regione, che in diversi tratti sono esondati con tutti i relativi disagi.

In Romagna oltre al fiume Savio esondato a Cesena è esondato anche il Montone a Villafranca di Forlì : il fiume ha rotto gli argini e ha allagato strade, case e campi. Sono almeno 600 le abitazioni che sono state colpite dall’inondazione. Evacuate diverse famiglie sia nel forlivese che nel cesenate. Gli oltre 150 mm di pioggia caduti in circa 48 ore, che vanno a sommarsi a tutta la pioggia caduta da inizio mese, ha dato purtroppo i suoi frutti.

Stamattina la situazione è in lenta ma graduale ripresa a Villafranca di Forlì : l’acqua ha già cominciato a defluire sia in modo naturale che grazie alle idrovore installate dai Vigili del Fuoco. Per il completo svuotamento della zona però occorrerà ancora tempo.

Tra le strade allagate è arrivata anche una carpa :

Articolo di Raffaele Laricchia

