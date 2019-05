Forte maltempo fra Veneto e Romagna: nubifragi e allagamenti estesi

Come previsto, anche oggi piogge e temporali stanno bersagliando le regioni centro-settentrionali della penisola, con fenomeni localmente di forte intensità.

Forti precipitazioni interessano dalla tarda mattinata l’area del Veneto meridionale e della Romagna, dove si segnalano molti disagi per nubifragi e allagamenti estesi. Non sono mancate anche locali grandinate. Ad essere colpite in particolare le province di Padova, Rovigo, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna.

Nelle immagini il nubifragio che ha colpito il ravennate e la zona di Russi, con campagne finite sott’acqua. Inevitabili i danni alle aziende agricole del posto. Alcune persone sono state soccorse dai vigili del fuoco.

Scenari simili si riscontrano in queste ore in molte altre località della Romagna e, come detto, nel basso Veneto.

