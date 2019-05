Meteo : poco meglio in settimana, nel week-end nuovo tracollo della primavera!

Le condizioni del tempo stanno gradualmente migliorando su buona parte d’Italia dopo una fase davvero prolungata di maltempo, di stampo atlantico, che ha coinvolto lo stivale da nord a sud nelle ultime settimane. Seppur troviamo ancora addensamenti e locali piovaschi, è abbastanza evidente il generale miglioramento del tempo dovuto principalmente ad un momentaneo rinforzo dell’alta pressione e all’allontanamento delle correnti molto fresche dal Mediterraneo centrale.

I principali centri di bassa pressione tenderanno gradualmente a spostarsi verso l’Europa centro-settentrionale nel corso di questa settimana, favorendo quindi un graduale aumento della pressione sull’Italia, determinante per il ritorno di tempo un po’ più stabile quantomeno su coste e pianure.

Sicuramente non giungeranno forti e rilevanti aree di alta pressione, come quella delle Azzorre o quella sub-tropicale : ciò significa che acquazzoni e temporali potranno essere sempre dietro l’angolo su colline e rilievi, da nord a sud, tra martedì, mercoledì, giovedì e venerdì! Le temperature sono attese in generale lieve aumento, portandosi sulle medie del periodo.

WEEK-END NUOVO COLLASSO?

Purtroppo è inutile illudersi per il momento : il vero bel tempo e soprattutto i primi caldi estivi sono ancora lontani e probabilmente rimandati a giugno, esattamente come ipotizzammo qualche giorno fa in questo articolo in cui smentimmo una colossale fake news.

Nel week-end 25-26 maggio diventa sempre più probabile un nuovo affondo perturbato sull’Italia : l’ennesima sacca colma d’aria fresca nord atlantica potrebbe isolarsi nel Mediterraneo dando inizio ad un nuovo periodo carico di nubi, piogge e temporali dapprima al nord e a seguire sul centro-sud. Il tutto con un nuovo calo delle temperature!

Nei prossimi giorni approfondimento ulteriormente questo probabile nuovo peggioramento del tempo, per cui restate sintonizzati su www.inmeteo.net!

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK