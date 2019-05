Scossa di terremoto in Puglia: lieve crollo a Trani [FOTO]

Come vi abbiamo già descritto nei precedenti articoli, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 sulla scala Richter ha colpito la Puglia e in particolare la zona del nord-barese, dove si è verificato l’epicentro.

Il terremoto, abbastanza intenso, ha creato panico soprattutto nelle città di Barletta, Andria, Trani, dove diverse scuole sono state evacuate e molta gente è scesa in strada. Nella città di Trani, distante solo 9 km dall’epicentro del sisma, si segnala anche qualche lieve danno.

Come ci mostra l’immagine, la scossa di terremoto ha provocato il crollo del pinnacolo della Chiesa di San Domenico, all’entrata della villa comunale. Fortunatamente l’area attorno alla struttura era transennata per lavori in corso, per tanto il crollo non ha provocato alcun ferito.

Nella città di Trani è stata disposta la chiusura delle scuole per la giornata di domani, Mercoledì 22 Maggio.

La zona in cui si è verificata la scossa presenta un rischio sismico non elevato ma neanche troppo basso. Eventi sismici di tale entità o anche superiori possono per tanto verificarsi.

Articolo di Francesco Ladisa

