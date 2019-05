Potente grandinata su Campobasso, fiumi di ghiaccio per la città

Come ampiamente previsto il pomeriggio si sta rivelando piuttosto movimentato sui settori collinari e montuosi del centro-sud. Il contrasto tra l’aria fresca presente in quota e la calura pomeridiana, ormai fisiologica in questo periodo dell’anno, ha dato vita a locali e forti temporali di calore.

Uno di questi ha colpito in pieno Campobasso, come vi abbiamo mostrato poco fa in questo articolo.

Un nuovo video giunto in redazione ci mostra l’intensa grandinata che ha colpito il capoluogo molisano nel pomeriggio : l’intensità è stata tale da causare parecchi disagi alla circolazione e addirittura da imbiancare diversi quartieri della città. Le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e ghiaccio per diversi minuti. Non mancano i danni alla vegetazione.

Forte grandinata a Campobasso, oggi 23 maggio 2019 :

Articolo di Raffaele Laricchia

