Temporali e nubifragi al nord : alluvione lampo nel Polesine, vasti allagamenti

Il tempo è tornato nuovamente a peggiorare su tante regioni italiane ma in maniera particolare al nord dove l’ingresso di aria più fresca ha prodotto numerosi temporali e acquazzoni, a tratti decisamente violenti. Colpite soprattutto le aree tra Lombardia, basso Veneto e bassa emiliana.

Un potente temporale ha colpito, nel tardo pomeriggio, le zone tra mantovano e rodigino, nel Polesine, dove si è scatenato un vero e proprio alluvione lampo. In meno di un’ora sono caduti oltre 60 mm di pioggia, con locali picchi anche di 80 mm nell’arco di 2 ore. Le conseguenze di questo nubifragio si sono manifestate in diversi centri abitati come Bagnolo di Po, Bagnolo San Vito, Ostiglia, Castelmassa, Sermide.

Numerose le strade totalmente allagate e i disagi alla circolazione. Gravi allagamenti anche nelle campagne, con conseguenti danni ingenti all’agricoltura già pesantemente risentiti dalle precedenti ondate di maltempo.

Video che arriva da Bagnolo di Po (RO) :

Vasti allagamenti anche a Ostiglia (MN) :

ALLERTA METEO PER DOMANI, tutti i dettagli diffusi dalla Protezione Civile — >>>

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK