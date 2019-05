Devastante tornado si abbatte su El Reno: vittime e feriti

Non c’è pace per gli stati del Midwest americano, colpiti nelle ultime settimane da numerose tempeste e decine di tornado. Nelle ultime ore un nuovo vortice particolarmente intenso si è abbattuto in Oklahoma, nella zona di El Reno.

Dalle ultime notizie, il tornado avrebbe arrecato gravi danni sul territorio provocando anche vittime e feriti. Il numero però è ancora imprecisato dal momento che i soccorsi sono in atto. Il tornado avrebbe travolto e devastato un hotel, l’American Budget Value Inn, in cui al momento del disastro erano presenti 34 ospiti e un vicino parcheggio per roulotte.

Le autorità dell’EMSA affermano di aver trasportato più persone con gravi ferite in un ospedale di Oklahoma City, insieme ad altre persone con ferite meno gravi negli ospedali vicini. Il responsabile della gestione delle emergenze della locale contea ha confermato ai media locali che almeno due persone sono morte.

El Reno è una cittadina di circa 16.700 abitanti che si trova a circa 50 chilometri a ovest di Oklahoma City, che nel 2013 fu già colpita da uno dei tornado più grossi mai registrati.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore.

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK