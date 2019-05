Terremoto in Perù : la terra si sposta di 4 metri [FOTO]

Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Perù settentrionale oggi 26 maggio 2019 alle 09.41 italiane (corrispondenti alle 02.41 all’epicentro, nel cuore della notte), causando vasti danni e feriti. I dati ufficiali dei sismografi hanno assegnato al sisma la magnitudo 8.0 sulla scala richter, un valore davvero elevato e potenzialmente catastrofico.

Fortunatamente il sisma è avvenuto a circa 115 km di profondità, pertanto gli effetti del movimento tellurico sono stati parecchio contenuti rispetto a quanto sarebbe potuto succedere con un sisma di pari magnitudo ma a bassa profondità. L’epicentro nel cuore di una riserva naturale, tra le foreste dell’entroterra peruviano, è distante almeno 60-70 km dai primi centri abitati come Yurimaguas, Huatpe, Peleio e Tamanco. Nonostante tutto, i danni sono stati piuttosto estesi in un raggio di almeno 150 km e purtroppo vengono segnalati almeno 6 feriti. Circolano notizie di almeno 3 vittime ma al momento risultano frammentarie e non certe. Decine le case crollate. Crollata anche una stalla che ha causato la morte di diverse capre e pecore nella località di Loreto, in Altomazonas.

Prev 1 of 18 Next

Il terremoto ha liberato una tale quantità d’energia da imprimere uno spostamento del terreno lungo una fascia lunga decine e decine di chilometri. In particolare il terremoto è stato generato da una faglia trascorrente come si può notare dalle incredibili immagini che giungono in redazione : la terra si è spostata orizzontalmente di almeno 4 metri, come si evince dalla strada letteralmente spezzata in due.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK