Maltempo Sicilia: vento forte blocca diversi collegamenti marittimi

La bassa pressione in azione sull’Italia sta portando intensi venti dai quadranti meridionali al Sud e sull’area del medio-basso Tirreno.

Disagi vengono registrati ai trasporti marittimi della Sicilia: le forti raffiche di vento e i mari molto mossi determinano collegamenti a singhiozzo con le isole. Oggi dal porto di Palermo non sono partiti il traghetto e il catamarano per Ustica. Da Trapani invece non è salpato il traghetto per Pantelleria, mentre non si sono interrotti i collegamenti con Favignana e Levanzo. Isolata Marettimo.

Dal porto di Milazzo invece sono ripresi i collegamenti con le isole Eolie che ieri erano stati sospesi. Da Porto Empedocle è arrivato il traghetto che è salpato ieri sera da Lampedusa, mentre questa mattina a causa della alte onde il traghetto in partenza per le isole Pelagie ha portato un ritardo nella partenza.

Un’attenuazione del vento è prevista fra la serata odierna e la giornata di domani.

Articolo di Francesco Ladisa

