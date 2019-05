Vento forte in Puglia: crolla albero su auto ad Andria

Una vera e propria tempesta di scirocco sta colpendo la Puglia da stamane. Le raffiche di vento, prossime ai 70-80 km/h, stanno arrecando disagi soprattutto nelle province di Bari e Taranto.

Numerosi gli alberi caduti nelle ultime ore. Ad Andria, in via Olanda (nei pressi del Palasport) un albero piuttosto grande è caduto su un’autovettura parcheggiata, che purtroppo ha subito ingenti danni alla carrozzeria. L’incidente non ha per fortuna causato feriti.

Quando si calmerà il vento? Lo scirocco continuerà a soffiare intensamente anche nelle prossime ore, in particolare sulla Puglia centro-meridionale. Un’attenuazione è prevista fra la serata e la giornata di domani, quando avremo ancora una ventilazione sostenuta ma le raffiche tenderanno a divenire molto meno intense.

Articolo di Francesco Ladisa

