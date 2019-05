Romania : temporali e grandinate devastanti tra Zalău e Baia Mare [VIDEO]

Non solo l’Italia è alle prese col maltempo, bensì anche l’Europa dell’est dove l’aria più fresca sta interagendo con la calura accumulatasi nei giorni scorsi, a seguito di una notevole ondata di caldo che proprio nella scorsa settimana aveva fatto impennare le temperature su gran parte delle regioni orientali del vecchio Continente.

Fortissimi temporali si sono abbattuti oggi in Romania, precisamente sui settori nord-occidentali.

Le immagini che arrivano in redazione provengono dai centri abitati di Zalău e Baia Mare, situate nella nella regione storica della Transilvania. I temporali qui formatisi hanno scatenato non solo forti nubifragi ma anche intense tempeste di vento e grandinate eccezionali. Su Zalau si è scatenata una grandinata spaventosa, caratterizzata da chicchi grandi come palle da baseball che hanno provocato danni ingenti non solo all’agricoltura ma anche a case e automobili. Impressionante il video che arriva dalla cittadina rumena :

Danni a Baia Mare per i venti tempestosi di “downburst” generati dal temporale :

Articolo di Raffaele Laricchia

