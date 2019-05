Anche oggi tempo instabile: piogge e temporali diffusi nelle prossime ore

Ennesima giornata di instabilità e maltempo su gran parte d’Italia per la presenza di una bassa pressione di origine atlantica sulla nostra penisola.

Attualmente ritroviamo già molte nubi e precipitazioni su molte zone, soprattutto a centro-nord. Continua a piovere anche in Emilia Romagna con disagi per allagamenti e locali esondazioni di corsi d’acqua, dopo il forte maltempo abbattutosi anche nella giornata di ieri.

Nelle prossime ore avremo il persistere di precipitazioni di intensità debole/moderata al Nord, segnatamente Triveneto ed Emilia Romagna. Più stabile invece al Nord-Ovest. I fenomeni tenderanno in genere ad attenuarsi entro la serata.

Tanta instabilità anche al centro-sud, dove assisteremo fra tarda mattinata e pomeriggio alla formazione di rovesci spesso a carattere temporalesco: questi interesseranno gran parte del Centro, specialmente zone interne e regioni adriatiche, Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale. Attese locali grandinate. Locali rovesci ma più sporadici su Calabria e Sicilia. Stabile con ampi spazi soleggiati sulla Sardegna.

Per quanto concerne le temperature, ancora valori non particolarmente miti: a ridosso dei 17-19 gradi al Centro e sul Nord-Est, più alti con punte di 22-23 gradi al Nord-Ovest e al Sud, in particolare Puglia e Sicilia.

Articolo di Francesco Ladisa

