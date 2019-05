Previsioni Meteo : Italia tra alta pressione e temporali, ancora instabilità domani e nel week-end

Questo storico mese di maggio sta ormai giungendo al termine senza aver mai mostrato alcun cenno d’estate ma addirittura riproponendo un paio di incursioni da pieno inverno. Le continue perturbazioni atlantiche stanno gradualmente mollando la presa a favore di un lento ripristino dell’alta pressione delle Azzorre, la quale giorno dopo giorno conquista sempre più chilometri verso l’Europa.

La situazione è in deciso miglioramento al nord proprio grazie al rinforzo dell’anticiclone, mentre la stessa cosa non possiamo dirla per il centro-sud dove troviamo ancora molte nubi, acquazzoni e temporali. La causa principale di questa situazione spiccatamente instabile è una massa d’aria fresca totalmente isolata tra il centro-sud Italia e i Balcani : essa, non trovando vie di fuga, è costretta a vivacchiare nel Mediterraneo rendendo molto instabile l’atmosfera e scaturendo, di conseguenza, acquazzoni e temporali a più riprese soprattutto nelle ore centrali delle giornate quando i contrasti termici si fanno maggiori. Questo tipo di tempo coinvolgerà le regioni meridionali almeno sino all’inizio della prossima settimana.

Tutte le previsioni per domani 31 maggio :

Discorso diverso per il nord e parte del centro dove l’alta pressione delle Azzorre porterà tanto Sole e soprattutto un graduale aumento delle temperature su valori estivi. Non escludiamo, infatti, i primi 30°C nella giornata di domenica in pianura Padana e nelle zone interne di Toscana e Lazio.

Le previsioni per il week-end a cura di Raffaele Laricchia :

Articolo di Raffaele Laricchia

