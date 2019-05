Tantissima neve sulle Dolomiti : rifugio passo Principe sommerso [VIDEO]

Inverno davvero interminabile per l’arco alpino dove continua a nevicare senza sosta ad alta quota come fossimo nel mese di febbraio. In particolare ci riferiamo a quote superiori ai 2000 metri dove lo scioglimento del manto nevoso non è quasi mai cominciato, anzi, ha potuto accrescersi sempre più nelle ultime settimane.

Oggi, 30 maggio 2019, la situazione a 2600 metri di altitudine è davvero incredibile : sebbene parliamo di altissime quote dove le nevicate sono possibili anche in piena estate, è altrettanto vero che solitamente in questo periodo le prime ondate di caldo iniziano a farsi sentire provocando un graduale scioglimento della neve.

Al rifugio passo Principe, situato nel Gruppo del Catinaccio nelle Dolomiti (zona di Sen Jan di Fassa, in Trentino) l’accumulo nevoso è talmente elevato da impedire agli escursionisti di entrare o uscire dalla casetta. Eloquenti le immagini che arrivano dal rifugio alpino, dove bisogna scavare nella neve per uscire alla luce del Sole.

Rifugio sommerso dalla neve :

Articolo di Raffaele Laricchia

