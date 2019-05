Etna : forte eruzione nella notte, doppia colata spettacolare [IMMAGINI]

Dopo diversi mesi di apparente calma, l’Etna è tornato ad eruttare in grande stile tra 30 e 31 maggio 2019. L’eruzione è cominciata nelle prime ore di ieri con le prime fontane di lava ed esplosioni sommitali, dopodichè ha raggiunto l’apice tra ieri sera e le ore notturne tanto da regalare uno spettacolo mozzafiato anche da diversi chilometri di distanza.

Si sono svluppate ben due colate di lava fuoriuscite dai due lati del Nuovo Cratere di Sud-Est : esse sono dirette alla Valle del Bove e pertanto non possono rappresentare una minaccia per la popolazione. Ora la situazione è in graduale miglioramento seppur prosegue senza sosta una debole attività stromboliana e anche un lieve tremore vulcano avvertito nei centri abitati del catanese come Giarre e Zafferana Etnea. Questa nuova eruzione dell’Etna non è stata preceduta da un uno sciame sismico rilevante.

Le immagini stupende di Boris Behncke :

Articolo di Raffaele Laricchia

