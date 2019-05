Seychelles : ecco la tartaruga Jonathan, l’animale più vecchio del mondo con ben 187 anni!

Sulle splendide isole Seychelles, situate nell’oceano Pacifico, vive l’essere vivente animale più vecchio del pianeta : stiamo parlando di Jonathan, una stupenda tartaruga che pochi giorni fa ha spento la bellezza di 187 candeline!

Una vita interminabile quella di Jonathan e pare proprio che proseguirà ancora a lungo : ha quasi 200 anni ma non li sente minimamente tranne qualche piccolo e fisiologico acciacco come la perdita di un occhio a causa di una cataratta. Per il resto nulla da dire, anzi, Jonathan è in gran forma, possiede un buon udito e si accoppia ancora regolarmente con le tre femmine che popolano l’isola.

Jonathan vive sull’isola di Sant’Elena nella “Plantation House”, ovvero la residenza del governatore dell’isola. Non molto tempo fa è stato ripescato un vecchio album fotografico che ritrae questa splendida tartaruga gigante in numerosi avvenimenti susseguitesi nella storia : in particolare ci sono molte foto scattate tra i 1899 e il 1902, quando Jonathan era già abbastanza grande. Facendo due conti, scopriamo che questa eterna tartaruga è nata nel 1832! Insomma solo questo deve farci capire quanto è stata lunga la sua vita…così lunga da attraversare varie fasi storiche degli ultimi due secoli, da Napoleone a Barak Obama, dalle macchine a vapore ai treni a levitazione magnetica.

Articolo di Raffaele Laricchia

