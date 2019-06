Albania : forte scossa di terremoto all’alba, avvertita in Puglia

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 1 giugno 2019, esattamente alle 06.26, sulla penisola balcanica centrale, esattamente in Albania.

Stando ai dati giunti dai sismografi dei più importanti centri sismici come USGS, EMSC e INGV il sisma ha raggiunto una magnitudo compresa tra M4.9 e M5.2 sulla scala richter. In particolare INGV ha assegnato il valore 4.9, mentre gli americani dell’USGS la magnitudo 5.2. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a circa 10 km di profondità.

L’epicentro del terremoto è stato individuato precisamente nell’entroterra della Albania pochi chilometri a sud di Corizza, tra Kamenice e Mollas, circa 120 km a sud-est di Tirana.

Il sisma è stato nettamente avvertito per diversi secondi in gran parte dell’Albania e sulla Grecia settentrionale, mentre tremori più lievi e contenuti sono stati percepiti anche in Puglia generalmente nel Salento tra brindisino e leccese. Diverse le segnalazioni arrivate da Lecce, distante circa 200 km dall’epicentro.

Al momento non risultano danni a cose o persone.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK