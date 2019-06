Meteo : oggi 1 Giugno 2019 inizia l’estate meteorologica, ancora disturbi al sud!

Oggi 1 giugno fa ufficialmente il suo ingresso in Italia l’estate meteorologica, da non confondere con l’estate astronomica che avrà inizio il 21 giugno 2019 con l’affascinante solstizio d’estate che tutti noi ben conosciamo. Il solstizio che inaugura la stagione estiva è determinato dalla posizione della Terra rispetto al Sole e dall’inclinazione del proprio asse.

L’estate meteorologica invece parte convenzionalmente il 1° giugno e dura esattamente fino al termine di agosto. Non sono date “casuali” ma sono il frutto di una media esclusiva dell’Italia, dove le ondate di caldo mediamente si verificano tra l’inizio di giugno e la fine di agosto ( maggio è considerato un mese più primaverile, mentre settembre un mese più autunnale). Il 1° settembre infatti comincia l’autunno meteorologico e così è anche per l’inverno ( 1 ° dicembre) e la primavera ( 1 ° marzo).

L’esordio dell’estate quest’oggi è abbastanza buono su gran parte della penisola : splende il Sole su quasi tutto lo stivale seppur insiste una saccatura d’aria fresca sul Mediterraneo, in particolare al sud. Nel pomeriggio, quando i contrasti termici si faranno via via più accesi, assisteremo alla nascita di acquazzoni e temporali sulle zone interne del sud.

Discorso diverso per il nord e buona parte del centro dove splenderà il Sole grazie all’alta pressione delle Azzorre e le temperature potranno salire sin verso i 26-28°C. Nessuna ondata di caldo eccezionale, sia chiaro, ma semplice caldo estivo tipico delle nostre latitudini.

Articolo di Raffaele Laricchia

