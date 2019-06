Violenti temporali in Salento : grandinate impressionanti nel leccese [IMMAGINI]

Ennesima giornata fortemente instabile per l’arco ionico pugliese e le zone interne della regione per l’effetto dell’aria fresca proveniente dai Balcani in contrasto con la calura pomeridiana. Come specificato è stato coinvolto il lato ionico della Puglia e le zone interne del Salento, mentre sul versante adriatico troviamo tanto Sole e clima mite.

Forti temporali hanno colpito il leccese dopo le 13.00 : colpite principalmente le aree centrali del Salento a sud di Lecce sin verso Maglie, lungo la statale 16. I temporali hanno innescato grandinate localmente devastanti tra i centri abitati di Poggiardo e Sternatia. I centri abitati sono stati totalmente imbiancati dal ghiaccio e per le strade si sono depositati diversi centimetri di grandine che hanno causato rallentamenti e disagi. Danni anche alla vegetazione e nelle campagne. Vigili del Fuoco a lavoro a seguito di numerose richieste di interventi nella zona di Poggiardo e Carmiano. Oltre alla grandinata eccezionale segnaliamo garage allagati, fogne intasate e rami spezzati dal vento.

Impressionanti le immagini che arrivano dal Salento :

Poggiardo (LE) Poggiardo (LE) Poggiardo (LE) Poggiardo (LE) Sternatia (LE) Prev 1 of 6 Next

Si tratta, come previsto, di instabilità pomeridiana : ciò significa che in serata il tempo migliorerà ovunque ma attenzione perchè anche domani pomeriggio i temporali torneranno nuovamente alla carica sul Salento ionico e le zone interne pugliesi.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK