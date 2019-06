Meteo : alta pressione sub-tropicale in rinforzo, ma ancora locali forti temporali in giornata

Splende il Sole stamattina su quasi tutta Italia, tutto grazie al rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre che, finalmente, si è decisa a riconquistare il Mediterraneo dopo una lunga assenza. La bolla di alta pressione sta spazzando via le correnti fresche che per giorni hanno interessato il sud ma l’opera non è ancora definitivamente compiuta : bisognerà attendere domani per osservare i “massimi di pressione” distesi anche sul centro-sud Italia.

L’anticiclone azzorriano sta acquisendo, contemporaneamente al suo rinforzo, connotati via via sempre più sub-tropicali : ciò significa che sta richiamando aria più calda direttamente dal nord Africa e lo sta traghettando verso la nostra penisola. Le temperature dunque sono destinate a salire ulteriormente sul centro-nord e lievemente anche al sud in un contesto piuttosto stabile nella giornata di oggi, 4 giugno 2019.

Le uniche note di instabilità da segnalare riguardano le aree interne di Puglia (con qualche sconfinamento sull’arco ionico), Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio e Calabria. Parliamo ovviamente di temporali e acquazzoni pomeridiani molto isolati e di breve durata. Qualche temporale potrà interessare anche le Alpi e le Prealpi piemontesi e i rilievi del Triveneto.

Articolo di Raffaele Laricchia

