Meteo : caldo al sud oggi, fino a 33°C! Attenzione ai temporali al nord

L’alta pressione africana inizia a fare sul serio sul centro-sud, per la prima volta in questa stagione : aria via via sempre più calda sta giungendo dal nord Africa verso il Mediterraneo, agevolata dalla presenza di una profonda bassa pressione tra Spagna e Francia che imprime un maggior “risucchio” di aria calda verso latitudini più elevate. Il caldo si concentrerà principalmente sulle regioni del centro-sud, mentre il nord verrà man mano coinvolto, in giornata, dalle correnti più fresche e molto instabili di origine atlantica (legate alla bassa pressione menzionata poc’anzi).

Nel corso della giornata di oggi, 6 giugno 2019, avremo dunque due situazioni meteorologiche molto diverse da nord a sud : sulle regioni centro-meridionali avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, il tutto con clima estivo; sulle regioni del nord, invece, qualche grado in meno e soprattutto tanti temporali in più.

I fenomeni temporaleschi si svilupperanno prevalentemente tra pomeriggio e sera e coinvolgeranno gran parte dell’arco alpino e prealpino e parte della pianura Padana (specie a nord del Po). Possibilità di nubifragi e grandinate tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Acquazzoni probabili anche su Liguria centro-orientale.

Al sud le temperature saliranno sin verso i 30°C, ma non escludiamo picchi di 33°C sulle zone interne di Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria ionica.

Articolo di Raffaele Laricchia

