Umbria : scossa di terremoto nella notte avvertita a Perugia – dati INGV

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita nella notte di oggi 6 giugno 2019, precisamente alle 00.29, nell’Umbria settentrionale.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.0 sulla scala richter ad una profondità ipocentrica di circa 9 km. Epicentro localizzato precisamente in Umbria, tra le frazioni di Mengara e Pietramelina, pochi chilometri a nord di Perugia.

Il sisma è stato ben avvertito, complice anche il silenzio notturno, con tremori e boati per pochi istanti in un raggio di 20-30 km. Molte le segnalazioni arrivate da Perugia e da altri centri abitati limitrofi come Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino e Valfabbrica. Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Umbertide PG 14 16681 16681 Gubbio PG 14 32216 48897 Valfabbrica PG 14 3389 52286 Montone PG 17 1680 53966 Perugia PG 18 166134 220100

