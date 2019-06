Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 7 Giugno 2019 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale, INGV / Giornata caratterizzata per il momento da un solo evento sismico di magnitudo superiore al 2° Richter. Si tratta di una scossa rilevata in Toscana.

Di seguito l’elenco aggiornato costantemente con tutte le scosse di oggi 7 Giugno 2019 con magnitudo superiore al 2.0 della scala Richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo”). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore a 2, a meno di eventi avvertiti dalla popolazione nonostante la bassa intensità.

ELENCO SCOSSE DI TERREMOTO – ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– ore 12.22 (TOSCANA — FORTE DEI MARMI, LU) – M3.1

Ultimo aggiornamento ore 13.00

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK