Meteo : anticiclone sub-tropicale sempre più forte, gran caldo oggi al sud!

Ormai possiamo dirlo : l’estate ora è realmente cominciata sull’Italia dopo una primavera davvero zoppicante. L’alta pressione sub-tropicale si sta distendendo con grande facilità sul Mediterraneo già da metà settimana e proseguirà su questa dinamica per quasi tutta la prossima dando vita alla prima forte ondata di caldo della stagione.

Dando uno sguardo alle immagini dal satellite notiamo qualche disturbo nel Tirreno, specie in Sardegna, ma si tratta di nuvolosità in gran parte sterile che svanirà col passare delle ore. Si notano anche le “nebbie di mare”, fenomeno tipo dell’inizio della primavera e dovuto al contrasto tra aria calda e superficie marina ancora fredda.

La giornata di oggi, 8 giugno 2019, si presenterà stabile e soleggiata su tutta Italia senza eccezione alcuna. Caldo in aumento su tutto il centro-sud ma in particolar modo sul Meridione dove la colonnina di mercurio si porterà diffusamente oltre i 30-32°C con picchi di 37-38°C nelle zone interne della Puglia (foggiano in primis) e della Sicilia orientale (catanese e siracusano). Temperature fino a 36°C in Sardegna, al nord non si andrà oltre i 27-28°C.

Articolo di Raffaele Laricchia

