Amatrice : moderata scossa di terremoto nel pomeriggio, tremori a Teramo

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 10 giugno 2019, esattamente alle 15.17, sull’Appennino centrale del reatino, nel Lazio.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.0 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato ad appena 12 km di profondità. Epicentro localizzato precisamente sull’Appennino centrale a circa 3 km a sud-ovest di Amatrice, nel reatino, area colpita dal forte terremoto del 2016.

La scossa è stata avvertita moderatamente, con tremori e boati, in un raggio di circa 30 km. Molte le segnalazioni arrivate da Amatrice, Cittareale, Campotosto (nell’aquilano) e anche dal teramano. Segnalazioni anche da Teramo città dove il sisma è stato percepito per pochi istanti.

Non ci sono danni a cose o persone.

Articolo di Raffaele Laricchia

